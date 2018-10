Zuhal Demir met N-VA 2de partij in Genk: “Heel blij en dankbaar”

De CD&V van Wim Dries blijft de grootste partij in Genk, maar de gehoopte absolute meerderheid komt er niet. Vooral de N-VA met lijsttrekker Zuhal Demir komt sterk opzetten. “Ik ben enorm blij en dankbaar", zegt een opgetogen Demir aan VTM NIEUWS. "Ik reik de hand naar CD&V om met ons aan de tafel te zitten."

In Genk zijn alle 49 stembureaus intussen geteld. CD&V van burgemeester Wim Dries blijft afgetekend de grootste, met 38,6 procent. Al is dat wel een daling met iets minder drie procentpunt in vergelijking met 2012. N-VA met staatssecretaris Zuhal Demir op kop gaat er bijna 10 procentpunt op vooruit en haalt 27,6 procent.

“Ik ben heel blij en wil vooral een woordje van dank aan al die Genkenaren geven”, zegt Demir aan VTM NIEUWS. “We zijn met tien procent vooruit gegaan allemaal door hen.” De CD&V van Wim Dries blijft wel de grootste in Genk. “Ofwel gaat hij met de socialisten, ofwel gaat hij met de N-VA”, reageert Demir daarop. “Maar als je rekening houdt met de democratie in Genk dan zullen ze met ons rekening moeten houden. Ik reik dan ook de hand uit naar CD&V.”

