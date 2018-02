"Zoveelste excuus om land plat te leggen"

De socialistische overheidsvakbond ACOD kan voor de staking op weinig begrip rekenen van de regering. "Ik betreur ten zeerste dat er nu al gestaakt wordt", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) heeft "geen begrip" voor de ACOD "die dit als het zoveelste excuus gebruikt om het openbaar vervoer in het hele land plat te leggen". En ook Open Vld-parlementslid Vincent Van Quickenborne noemt het "onaanvaardbaar".

Om 22.00 uur gisteravond is de 24 urenstaking begonnen bij de socialistische overheidsvakbond ACOD. De vakbond staakt tegen de plannen van de regering-Michel over de pensioenhervorming en daarbij aansluitend de bepaling van de zware beroepen. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou namelijk vroeger met pensioen kunnen gaan. De ACOD staakt om druk te zetten op de regering, nog voor er een akkoord is. Onder meer bij spoorwegmaatschappij NMBS wordt het werk neergelegd.

Mensen in de kou

De regering betreurt de staking, en zegt gerust te willen praten de komende tijd. "Ik betreur ten zeerste dat er nu al gestaakt wordt", zegt minister Peeters. "Ik heb wel begrip voor mensen die vragen hebben over hun pensioen en of zij een zwaar beroep beoefenen, maar nu staken is totaal onaanvaardbaar en is niet te verklaren."

(Meer onder de video)

Ook vicepremier De Croo vindt de staking een slecht idee. "Ik heb begrip voor het feit dat ze vragen stellen over hun pensioen, maar ik heb geen begrip voor een socialistische vakbond die dit als het zoveelste excuus gebruikt om het openbaar vervoer in het hele land plat te leggen en mensen - letterlijk - vandaag in de kou te zetten", zegt hij aan VTM NIEUWS. "Honderdduizenden Vlamingen worden gegijzeld door een vakbond die weigert om aan tafel te zitten en weigert om te spreken en te discussiëren. Dat is onaanvaardbaar", staat Open Vld'er Van Quickenborne hem bij.

"De onderhandelingen beginnen nu officieel", benadrukt Van Quickenborne. "Het is nu dat er moet worden beslist. Twee vakbonden zijn bereid om te praten, een niet. En die ene vakbond legt het land plat, dat is onaanvaardbaar."

(Meer onder de video)

Pensioen inleveren?

Voor de vakbond is het duidelijk: de pensioenhervorming en die bepaling van de zware beroepen is gewoon een besparingsoefening, maar dat ontkent Peeters. "Voor mij is het belangrijk dat de individuele persoon niet moet inleveren op zijn pensioen en wordt aangemoedigd om langer te werken en dat is wat wij zullen betrachten in heel deze discussie."

Meer weten over de staking? Volg het hier.