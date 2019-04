Zonder Jan Jambon als premier stapt N-VA niet in federale regering

De N-VA stelt ambitieuze doelen voor de federale verkiezingen van 26 mei. Als het aan de partij ligt, leveren zij ditmaal de premier, anders stappen ze niet in de regering. De grootste partij moet de premier leveren, zegt kandidaat-premier Jan Jambon (N-VA) in een interview met het Nieuwsblad.

Volgens Jambon zat er een constructiefout in de vorige regering: “Dat de premier niet van N-VA kwam, heeft gezorgd voor spanningen, remmingen en vertragingen”. Kortom, de huidige regering had veel meer kunnen doen als de premier er eentje van de N-VA was geweest.

Na de verkiezingen van 26 mei zal het beter gaan, belooft Jambon. Het liefst zou hij zo snel mogelijk een centrumrechtse regering vormen. Als dat niet lukt, en er moet een federale regering gevormd worden met Franstalige linkse partijen, gaat dat volgens Jambon alleen vanuit de confederale logica.

“Als de kiezer de kaarten zo schudt dat er vanuit Wallonië een rood-groen volksfront op ons afkomt, dan zal de enige juiste oplossing een regering zijn die confederalisme doorvoert”, aldus Jambon.