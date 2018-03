Zo wil Groen aantal verkeersdoden laten dalen

Groen heeft vandaag haar nieuw verkeersplan voorgesteld om het aantal verkeersdoden in ons land aan te pakken. Want per jaar zijn er 700 dodelijke verkeersslachtoffers. Dit zijn de tien voorstellen:

Meer alcoholcontroles

Groen wil de pakkans tijdens controles vergroten en stelt daarom voor om het aantal alcoholcontroles fors te verhogen. Tijdens de BOB-controles in de zomer moeten er dan minstens 400.000 controles uitgevoerd worden. Tijdens de wintercampagne zeker 500.000. Ook buiten de campagnes wil Groen een minimum van 500.000 controles verspreid over de overige maanden. Maar groen wil ook een verdubbeling van de controles op snelheid en gsm’en achter het stuur.

Verbod op verklikkers

Bij Groen willen ze ook een verbod op apps als Coyote of meldingen van ‘vallende sterren’ op de radio. Die waarschuwen mensen waar er geflitst wordt.

Auto’s langs voorkant flitsen

Volgens Groen moeten auto’s langs voren geflitst worden, zodat ze gezichtsherkenning kunnen toepassen. Op die manier vermijd je volgens hen discussies over wie er achter het stuur zat en of de bestuurder aan het bellen was of niet.

Vluchtmisdrijf sneller bestraffen

Iemand die vluchtmisdrijf pleegt, moet sneller bestraft worden maar je moet ook naar de omstandigheden kijken, vindt Groen. Die kunnen bezwarend werken, maar zeker ook verzachtend. In uitzonderlijke gevallen moet een wagen in beslag nemen ook mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij recidivisten.

Betere infrastructuur

Bij Groen pleiten ze ook voor een betere infrastructuur met meer conflictvrije kruispunten, uniforme fietsmarkering, veilige fietsoversteekplaatsen, fietssnelwegen en een coherente signalisatie. Daarnaast moeten er ook nog extra fietspaden bijkomen.

Vrachtroutenetwerk

De partij pleit ook voor een vrachtroutenetwerk, waarbij zwaar verkeer wordt weggeleid van scholen en andere kwetsbare locaties.

Autovrij centrum

Groen wil ook dat de kernen van centrumsteden autovrij gemaakt worden en dat de bebouwde kom een zone 30 wordt.

Eén instantie bevoegd voor wegenwerken

Bij Groen willen ze dat er één instantie verantwoordelijk wordt voor de heraanleg van wegen, want dat is nu nog niet het geval. Volgens Groen is dat vaak problematisch voor de vooruitgang van de werken.

Rijbewijs met punten

De partij wil dat er eindelijk werk gemaakt wordt voor de uitvoering van het rijbewijs met punten, en dat tegen 2025 enkel nog auto's ingevoerd en geproduceerd worden die uitgerust zijn met een intelligent snelheidsassistentiesysteem (ISA). Dat is een systeem waarbij bestuurders aangezet worden om zich aan de snelheidslimiet te houden. Op korte termijn kan voor Groen het ISA-systeem ingevoerd worden in het collectief vervoer en in de wagens van veelplegers.

Autoverzekering vaker controleren

Er moet vaker gecontroleerd worden of bestuurders in orde zijn met hun autoverzekering of keuringsbewijs. Dat kan volgens Groen tijdens alcoholcontroles.