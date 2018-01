Zo was de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang

In januari geven alle politieke partijen naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsreceptie voor de achterban. En daar is telkens genoeg drank en eten voorzien. Maar wat krijg je eigenlijk op zo’n receptie? Hoe zit het met de sfeer en gezelligheid en hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Onze receptiecrasher zocht het uit.

Een zeer gezapige sfeer bij Vlaams Belang. Voorzitter Tom Van Grieken had zo'n 500 kaderleden uitgenodigd in Baasrode. Toch was de boodschap niet te misverstaan. "N-VA laat meer vreemdelingen binnen dan ooit, er is een groot verschil tussen de Theo-rie en de Theo-praktijk", klonk het in zijn speech.

Voor Vlaams Belang wordt 2018 een belangrijk, maar moeilijk jaar. In gemeenteraadverkiezingen moet de partij vaak het onderspit delven. Alle militanten kregen van de voorzitter kregen dan ook nog een hart onder de riem. "Veel succes, gezondheid en veel strijdvaardigheid."

Benieuwd hoe het was op de andere nieuwjaarsrecepties?

