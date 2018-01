Zo was de nieuwjaarsreceptie van sp.a

In januari geven alle politieke partijen naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsreceptie voor de achterban. En daar is telkens genoeg drank en eten voorzien. Maar wat krijg je eigenlijk op zo’n receptie? Hoe zit het met de sfeer en gezelligheid en hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Onze receptiecrasher zocht het uit.

Back to the roots, moet sp.a-voorzitter John Crombez gedacht hebben. Want de Vlaamse socialisten organiseerden hun nieuwjaarsreceptie in ... Bredene op een zondagochtend om 11 uur. En de opkomst was verrassend hoog: meer dan 2.000 sp.a'ers zakten af naar de badstad.

"Ze zullen ons niet temmen", zei Crombez in zijn speech, waarna de strijdlustige achterban zich stortte op de frietjes, pintjes, broodjes en voor zij die nog over hun ochtendhumeur moesten geraken ... koffie.

Benieuwd hoe het was op de andere nieuwjaarsrecepties?

Meer weten over de nieuwjaarsreceptie van sp.a?