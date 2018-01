Zo was de nieuwjaarsreceptie van Open Vld

In januari geven alle politieke partijen naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsreceptie voor de achterban. En daar is telkens genoeg drank en eten voorzien. Maar wat krijg je eigenlijk op zo’n receptie? Hoe zit het met de sfeer en gezelligheid en hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Onze receptiecrasher zocht het uit.

Wat zou je anders doen op een Blue Monday dan naar de nieuwjaarsreceptie van Open Vld gaan? Zo dachten 2.200 leden van Open Vld ook, de hoogste opkomst ooit. In hartje Brussel, in de Square óp de Kunstberg, werden leden in de watten gelegd. "Geen last van Blue Monday hier, wij maken er gewoon een feestje van", klinkt het bij voorzitster Gwendolyn Rutten.

Hoewel de sfeer en gezelligheid volgens de aanwezigen dik in orde was, had Open Vld'er Herman De Croo toch een opmerking. "Er is maar één klein foutje op deze receptie", zegt De Croo. "Er is namelijk geen bruin bier." Dat zal voor volgend jaar zijn.

