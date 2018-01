Zo was de nieuwjaarsreceptie van Groen

In januari geven alle politieke partijen naar jaarlijkse gewoonte een nieuwjaarsreceptie voor de achterban. En daar is telkens genoeg drank en eten voorzien. Maar wat krijg je eigenlijk op zo’n receptie? Hoe zit het met de sfeer en gezelligheid en hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Onze receptiecrasher zocht het uit.

Een zeer uitgelaten sfeer in Antwerpen. Groen had dan ook een zware week achter de rug en heeft nu alle reden om te juichen. Zo verwelkomde Almaci het tienduizendste lid in haar partij en was er meer dan duizend man aanwezig op de receptie, meer dan ooit tevoren.

Veel jonge mensen in de Hortazaal en die hadden wel zin in een feestje. Imade Annouri liet aan VTM NIEUWS weten dat hij 's nachts achter de draaitafels zou kruipen voor wat zwoele R&B en hip-hop. Hoe dat is afgelopen, is niet geweten.

Benieuwd hoe het was op de andere nieuwjaarsrecepties?

