Zo veel verdient Verhofstadt aan "extra's"

Guy Verhofstadt, de liberale fractieleider in het Europese parlement, is een van de drie Europarlementsleden die de meeste nevenactiviteiten aangeven, schrijft Le Soir, op basis van een studie van Transparency International EU. Verhofstadt ontving in de voorbije legislatuur tussen 920.000 en 1,42 miljoen euro bovenop zijn bruto-inkomen van 13.000 euro per maand in het Europees parlement.

Een derde van de europarlementsleden geeft een lucratieve nevenactiviteit aan. Bij de Belgische europarlementariërs gaat het om bijna twee op de drie. Nevenactiviteiten zijn niet verboden, zolang ze worden aangegeven. Maar wie dat niet doet, krijgt ook geen sanctie.

Transparantie

Transparency International wijst op het risico van belangenconflicten. Zo krijgen vier van de huidige parlementsleden geld van bedrijven die officieel geregistreerd staan in het lobbyregister van de Europese Unie.

Meeste extra's

De nummers één en twee wat "extra's" betreft, zijn het Italiaanse europarlementslid Ranato Soru, de directeur van telecombedrijf Tiscali, en Litouwer Antanas Guoga, die een professionele pokerspeler is.

Verhofstadt is bestuurder bij Sofina en Theodorus III, het ULB-fonds voor spin-offs en start-ups. Een deel van zijn inkomsten vloeit ook voort uit zijn lezingen.