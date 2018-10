Zo stemde Vlaanderen gisteren. Hoe zit het bij jou?

Ondertussen zijn, na de verkiezingsnacht, bijna alle resultaten binnen. In Vlaanderen werd er vooral op CD&V gestemd, want in 116 steden en gemeenten zijn zij de overwinnaars. De partij verliest daarmee wel 22 steden en gemeenten tegenover de vorige verkiezingen. N-VA (60), Open Vld (55), sp.a (15), Groen (1), PVDA (1) en Vlaams Belang (0) vervolledigen de lijst.

Hoe zit het in uw gemeente? Wie is de grootste partij? Wie haalde de meeste voorkeurstemmen. Ontdek het hier via onze interactieve kaart:

