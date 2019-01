Burgemeester Jean-Marie Dedecker geloofde zijn ogen niet toen hij gisteren introk nam in het gemeentehuis van Middelkerke. Alle dossiers en wetboeken zijn verdwenen. Volgens hem heeft zijn voorganger Janna Rommel-Opstaele niets achtergelaten, maar daar is niet van waar zegt ze. "Ik begrijp dat meneer Dedecker van voor het digitale tijdperk is, maar alle dossiers zitten in de computer", zegt ze.