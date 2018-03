Zaak Buizingen naar politierechtbank

De drie verdachten in het dossier over de treinramp in Buizingen zullen zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. Het gaat om de treinbestuurder, Infrabel en NMBS.

Een proces voor de politierechtbank in Halle zou nog in juni kunnen van start gaan, maar de verdediging van de treinbestuurder zal daar meteen een taalwijziging naar het Frans vragen.

Een van ergste treinrampen

Op 15 februari 2010 botsten in Buizingen twee treinen tegen elkaar. Het was een van de ergste treinrampen ooit in ons land, met in totaal negentien doden en minstens 162 gewonden.

De exacte oorzaak van de ramp is nog steeds niet zeker. Vorig jaar kwam het parket wel met de conclusie dat de fout bij de treinbestuurder lag. Die zou door het rood gereden zijn, maar dat ontkent hij. Ook NMBS en Infrabel gaan niet vrijuit omdat de treinen en sporen niet veilig genoeg waren.

