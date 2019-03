Wouter beke: "Ik denk dat de burgemeester van Antwerpen andere dingen te doen heeft dan naar tweets te kijken."

Het zit er bovenarms op tussen Bart De Wever en CD&V-voorzitter Wouter Beke. CD&V-voorzitter Wouter Beke alludeerde in een tweet op de incidenten met granaten die de afgelopen weken plaatsvonden in Antwerpen. Dat schoot bij het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) in het verkeerde keelgat. "Klasse: je hebt het of je hebt het niet", reageerde De Wever. Daarin citeerde hij Beke zelf. Die zei onlangs hetzelfde over De Wever.

"Ik denk dat hij zich meer zorgen moet maken over de veiligheidssituatie in Antwerpen dan dat wat mijn tweets betreft", reageert CD&V-voorzitter Beke nu.