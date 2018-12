Wouter Beke: "Dit is geen nieuwe regering"

De oranje-blauwe coalitie is "geen Michel II", maar wel "een bestaande regering waar een partij ontslag heeft uit genomen en een aantal mensen vervangen zijn". Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke na afloop van het partijbestuur bij de christendemocraten. "De regering wil met het programma dat ze gemaakt heeft verder werken en dat in goed samenspel met het parlement."

Moet de oranje-blauwe coalitie het vertrouwen vragen van het parlement of niet? N-VA en sp.a vinden alvast van wel en vragen snel een vertrouwensstemming in het parlement.

Geen nieuw regeerakkoord

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is de oranje-blauwe coalitie geen nieuwe regering, en moet er dus ook geen nieuw regeerakkoord komen. "Dit gaat niet over Michel II, maar over een bestaande regering waar een partij ontslag heeft uit genomen en een aantal mensen vervangen zijn. De regering wil verder werken met het programma dat ze gemaakt heeft en dat in goed samenspel met het parlement rond een aantal belangrijke dossiers zoals koopkracht, klimaat en veiligheid", klonk het maandagmiddag na afloop van het partijbestuur.

Volgens Beke moet er wel naar het parlement gegaan worden "om te kijken hoe er meerderheden gevormd kunnen worden rond een aantal belangrijke dossiers die voor de mensen ook gewoon belangrijk zijn". "Wij vinden dat er nu verantwoordelijkheidszin aan de dag gelegd moet worden. Dat betekent dat we er nu op zes maanden voor de verkiezingen voor moeten zorgen dat deze regering, de regering-Michel, nog een aantal belangrijke dossiers kan beslissen die belangrijk zijn voor de mensen, en daarvoor steun zoekt in het parlement."

Nieuwe kabinetten

Beke blijft er ook bij dat N-VA eigenlijk al formeel akkoord was gegaan met het VN-migratiepact voor ze de tekst plots problematisch begon te vinden, en dat ze dus zelf uit de regering is gestapt. "Uit het parlementair debat donderdag is gebleken dat mijnheer Francken (toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor N-VA, red.) al veel langer akkoord is gegaan. Ik begrijp dat men daar ontzettend zenuwachtig door is, maar de waarheid en de realiteit is dat N-VA akkoord is gegaan met dat pact, gevraagd heeft op een ministerraad om dat standpunt te wijzigen, en gezegd heeft dat als men niet akkoord ging, zij hun ontslag zouden geven. Dat is hun goed recht, maar als je niet drie andere partijen vindt die mee die bocht willen maken, heb je twee mogelijkheden: je stemt toe en blijft zitten, of je trekt je conclusies en vertrekt uit de regering."

CD&V moet nu in allerijl nieuwe kabinetten samenstellen, bijvoorbeeld voor kersvers minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. "We zijn hier natuurlijk niet op voorzien, dit is een bijzondere omstandigheid. Maar we hebben altijd heel veel bekwame mensen, veel expertise op heel veel domeinen. Dat is voor een partij als de onze een enorm geluk."