Wouter Beke (CD&V): "Kans is klein dat ik kandidaat ben bij voorzittersverkiezingen"

Wouter Beke (CD&V) is geen kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van zijn partij. "Kans is klein dat ik kandidaat en bij voorzittersverkiezingen", zegt hij aan VTM NIEUWS.

De kans is klein, maar ik ga niet vooruitlopen op de feiten, dat antwoordt Wouter Beke op de vraag of hij zelf kandidaat voorzitter van CD&V is. "Ik wacht het rapport af, die uitslag heeft natuurlijk indruk gemaakt op mij, die heeft mij ook wel pijn gedaan", voegt Beke nog toe. "Het zou maar erg zijn als dat een voorzitter niets zou doen."