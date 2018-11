Wordt Jan Jambon de nieuwe minister-president?

N-VA schuift nadrukkelijk minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon naar voren als Vlaams minister-president na de federale en Vlaamse verkiezingen in mei. N-VA doet dat bij monde van Vlaams minister Ben Weyts. Zijn coalitiepartners vinden het veel te vroeg voor zulke uitspraken.

Geert Bourgeois (N-VA) is al ruim vier jaar minister-president van de Vlaamse regering, al zeker tot de verkiezingen van mei volgend jaar. Binnen zijn partij wordt er naar verluidt al nagedacht over mogelijke opvolging na de verkiezingen.

Bourgeois over eigen toekomst

Huidig minister-president Geert Bourgeois wil nog niet in zijn kaarten laten kijken en maakt pas later bekend wat zijn toekomstplannen zijn. Volgens Weyts zou Bourgeois alvast "de meest geschikte kandidaat" zijn om zichzelf op te volgen. "Hij kan zijn palmares verdedigen en erop voortbouwen".

Maar - opvallend - Weyts schuift ook een tweede naam naar voor: Jan Jambon, huidig federaal vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Buiten Geert Bourgeois zou ook Jan Jambon een geknipte minister-president zijn, meent Weyts. "Iemand als Jan Jambon zou dat goed doen", zegt hij. "Hij heeft de envergure om de Vlaamse regering te leiden met een ambitieus project".

"Dat is een mooi compliment, maar niet aan de orde. Vlaanderen heeft een uitstekend minister-president", zo reageert Jambon via zijn woordvoerder. "Er is voor ons ook nog te veel werk op de federale plank om met carrièreplanning bezig te zijn", klinkt het.

De partij zelf reageert niet op de 'namedropping' van Weyts. "Dat zal te gepasten tijde allemaal intern besproken worden", zegt de partijwoordvoerder.