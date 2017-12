Woelige kamerzitting: Oppositie wil Francken op matje

De plenaire zitting in de Kamer, waar de vernieuwde vennootschapsbelasting wordt goedgekeurd, is net voor de eindstemming geschorst. De oppositie wil staatssecretaris Theo Francken (N-VA) horen over de repatriëringen naar Soedan. Francken zal vanavond voor de Kamercommissie verschijnen. “Hij heeft heel wat uit te leggen”, zegt Kristof Calvo, federaal fractieleider voor Groen, aan VTM NIEUWS.

“Dit gaat over super delicate materie, over mensenlevens en mensenrechten", reageert Calvo. “Het is dan ook heel logisch dat het parlement hem om tekst en uitleg vraagt”, zegt Calvo. “Een minister of staatssecretaris moet gewoon de waarheid vertellen en niets anders dan de waarheid.”

Ook PS-fractieleider Ahmed Laaouej vindt het onaanvaardbaar dat Francken niet de waarheid heeft verteld. "De informatie die we donderdag hadden, klopt niet", zegt sp.a-fractieleider Meyrame Kitir.

Woelige zitting

De Kamerzitting verliep vanmiddag bijzonder woelig. Kristof Calvo (Groen) merkte op dat Francken zelf zegt bewust de waarheid niet te hebben gezegd om geen aanzuigeffect te creëren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) antwoordde dat het aan de commissie zelf is om haar werkzaamheden te regelen. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vroeg om de agenda af te werken en dus over de hervorming van de vennootschapsbelasting te stemmen.

Die stemming is intussen begonnen, in een zeer woelige sfeer. Net voor de eindstemming, vragen bepaalde partijen een bijeenroeping van de Conferentie van Voorzitters. Kamervoorzitter Bracke schorste daarop de zitting.

Bekijk ook: