Wisselmeerderheid wil tekst aanscherpen: "Pact moet worden goedgekeurd"

Een wisselmeerderheid in de Kamer wil de resolutie die het VN-migratiepact steunt, aanscherpen. De tekst zou expliciet vragen dat het pact wordt goedgekeurd. De aanscherping komt er na de verklaring van premier Charles Michel in de Kamer. Die was volgens verschillende Kamerleden te vaag. Dat is bevestigd aan onze redactie.

De wisselmeerderheid bestaat uit CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH, nu ook aangevuld met de PS. Die partij had zich woensdag, in de commissie buitenlandse zaken, nog onthouden.

