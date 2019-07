Wilfried Vandaele officieel voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement

Wilfried Vandaele is officieel voorgedragen als nieuwe (tijdelijke) voorzitter van het Vlaams Parlement. Vandaele, ook burgemeester van De Haan, volgt daarmee Kris Van Dijck op. Die laatste nam donderdag ontslag als parlementsvoorzitter.

Waarnemend parlementsvoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) heeft het Uitgebreid Bureau, dat is het Vast Bureau van het parlement aangevuld met de fractieleiders, om 11 uur samengeroepen om zich "te beraden over het ontslag van de voorzitter".

N-VA heeft op de vergadering meteen een nieuwe kandidaat-voorzitter voorgedragen, Wilfried Vandaele. De 60-jarige burgemeester van De Haan zetelt sinds 2009 in het Vlaamse halfrond en wordt gezien als een consensusfiguur over de partijgrenzen heen. In het parlement volgde Vandaele de voorbije tien jaar vooral de dossiers cultuur en media en natuur en leefmilieu op.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement moet wel nog samenkomen om de voorgedragen kandidaat te bevestigen als voorzitter. Die vergadering zal morgen doorgaan, om 11.00 uur.