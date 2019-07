Wilfried Vandaele is nieuwe voorzitter Vlaams Parlement

Wilfried Vandaele is de nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Als enige kandidaat was er geen stemming nodig. Vandael werd door de N-VA-fractie naar voor geschoven als vervanger van Kris Van Dijck. Een poging van Vlaams Belang om waarnemend voorzitter Filip Dewinter aan te stellen tot de vorming van een nieuwe regering werd door de andere partijen afgeschoten.

Na het ontslag van Kris Van Dijck donderdag, vatte eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de stier bij de horens en riep als waarnemend voorzitter het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samen om zich te buigen over de opvolging van Van Dijck. Op die vergadering heeft N-VA als grootste partij haar kandidaat, Wilfried Vandaele, voorgedragen.

Een poging van Vlaams Belang om Filip Dewinter langer aan te houden als voorzitter, namelijk tot de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, werd van tafel geveegd door de andere partijen. "Dewinter langer houden als voorzitter was voor ons geen optie. Dewinter is iemand die voortdurend anderen schoffeert, ook gisteren nog, iemand die op de koffie gaat bij Assad. Dat is onhoudbaar voor de geloofwaardigheid van het parlement", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Dewinter

Dewinter betreurt de houding van de andere partijen. "We hebben hier vier voorzitters gehad op vier weken tijd. Het zou goed geweest zijn dat men had gekozen voor het herstel van de geloofwaardigheid van dit parlement, maar ik stel vast dat men opnieuw kiest voor de carrousel van de politieke benoemingen", aldus Dewinter.

Vandaele

Op de figuur zelf van Wilfried Vandaele heeft niemand kritiek, integendeel. "Een goede keuze", zegt Rzoska. "Het is iemand die boven de mêlee staat en iemand die ervoor kan zorgen dat de rust en geloofwaardigheid terugkeert", klinkt het. "Vandaele is een zeer gewaardeerd parlementslid. Hij kent ook de manier van werken van het parlement door en door", zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.