Weyts: "Wegcode kan nog dit jaar anders"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is grotendeels tevreden over de federale plannen om de wegcode in 2021 bij te sturen. Alleen de timing is de N-VA-minister een doorn in het oog. Volgens Weyts gaat het om zaken die dit jaar nog kunnen aangepakt worden op federaal niveau. Daarmee antwoordt hij op een vraag van Open Vld-parlementslid Marino Keulen.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) werkt aan een aanpassing van de wegcode. De bestaande reglementering is veertig jaar oud en stilaan aan een opfrisbeurt toe.

Loterij

"Het is de bedoeling de wegcode hedendaagser, bevattelijker en logischer te maken. In plaats van telkens weer een annex artikel toe te voegen, waardoor de wegcode op een koterij begint te lijken, krijgt het gebouw nu een doorlichting waarbij zaken die bij elkaar horen ook bij elkaar worden gezet", legt Stef Willems van verkeersinstituut Vias uit.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat regelmatig in de clinch met zijn federale collega Bellot, maar toont zich nu grotendeels positief over de geplande ingrepen. "Ik bekijk het positief. Tal van voorstellen die nu op tafel liggen, komen vanuit Vlaanderen. Ongeveer negentig procent van onze voorstellen is meegenomen", aldus Weyts. Hij verwijst onder meer naar het 'vierkant groen' voor zwakke weggebruikers, de regeling voor autonome voertuigen en de regeling voor hulpdiensten.

Bestaan al

Maar de N-VA-minister is toch niet onverdeeld gelukkig. "Ik heb wel een probleem met de timing". Zo zouden de wijzigingen pas ingaan in 2021. Dat terwijl het in verschillende gevallen gaat om dingen die in de realiteit al bestaan (zoals het uitwijken voor de hulpdiensten met sirenes). "Ik zie niet waarom we daarmee zouden wachten. Dat kan dit jaar nog door een aanpassing van het bestaande kb. Dat kan op korte termijn", aldus Weyts.

