Weyts: "We zijn op goede weg"

Vlaanderen telt jaarlijks 290 doden in het verkeer. Dat is 27 procent minder dan in 2014, toen waren er jaarlijks 400 verkeersdoden. Aan dit tempo is het niet duidelijk of we de federale doelstelling halen die een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2020 beoogt. “Toch zijn we op goede weg”, vertelt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in VTM NIEUWS.

“In 2014 telde Vlaanderen 400 verkeersdoden. We hebben toen de ambitie geformuleerd naar een halvering te gaan in zes jaar tijd. We zijn daarvoor allemaal samen op de goede weg”, benadrukt minister Weyts. “Het is redelijk ambitieus om op zes jaar tijd naar een halvering te gaan, dat is nog nooit gezien.”

Toch hinkt Vlaanderen met 48 verkeersdoden per miljoen inwoners ver achterop in vergelijking met onze buurlanden. In Duitsland zijn het er 39, in Nederland zelfs maar 33. De vraag is dan ook of het haalbaar is het aantal verkeersdoden nog met 23 procent te laten zakken tegen 2020.

Onpopulaire maatregelen

Weyts wijst op de vele maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen om de verkeersveiligheid te verhogen: “We hebben onder meer extra controles, extra regels, meer camera’s, meer trajectcontroles en een hervorming van de rijopleiding doorgevoerd. Toch zit ik vaak tussen twee vuren. Enerzijds zijn er mensen die zeggen dat hun vrijheid door dergelijke onpopulaire maatregelen beperkt wordt. Anderen uiten de oprechte bekommernis dat er te weinig maatregelen zijn en dat de genomen maatregelen te laat komen. We laten ons aanvuren door de beide kampen.”