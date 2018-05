Weyts vernietigend voor Bellot

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is vernietigend voor zijn federale collega François Bellot (MR). Die besliste vandaag om het rijbewijs met punten te begraven. “Als je als politicus niet bereid bent om onpopulaire maatregelen te namen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid", zegt Weyts over Bellot.

Op basis van een studie van verkeersveiligheidsinstituut VIAS besliste Bellot om geen puntensysteem te koppelen aan het rijbewijs. “Het rijbewijs met punten is op dit moment niet de juiste weg die wij moeten kiezen naar veiliger verkeer en minder verkeersslachtoffers”, zei hij daarover.

20 procent

Maar daar gaat Weyts niet mee akkoord. Volgens hem wijst de studie van VIAS er wel degelijk op dat er minder verkeersdoden vallen bij zo’n rijbewijs met punten. “Als wordt aangetoond dat de invoering leidt tot een serieuze daling, gemiddeld 20 procent van het aantal verkeersdoden, waarom zouden we dat dan in godsnaam niet doen? Vanaf hoeveel verkeersdoden gaan we dat dan wel doen?”, vraagt hij zich af in een statement.

En Weyts gaat nog verder en stelt zich zelfs vragen bij de positie van Bellot. “In Vlaanderen zijn we erin geslaagd om in drie jaar tijd het aantal verkeersdoden te doen dalen met 27,5 procent. Dat vereiste heel wat drastische, onprettige en onpopulaire maatregelen. Als je als politicus niet bereid bent die te nemen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid", sluit Weyts vurig af.