Weyts over actie in slachthuis Tielt: "Dit gaat er ver over"

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de actie van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Libération Animale en de Belgische organisatie Bite Back vanochtend in het slachthuis in Tielt. Ze vielen er binnen en gingen bij de bevrijding van enkele varkens hardhandig te werk. "Dit gaat er ver over", zegt de minister aan VTM NIEUWS. "Het parket voert onderzoek en wij voegen daar een proces-verbaal aan toe."

De dierenrechtenactivisten voeren actie uit protest tegen de vleesindustrie. Ze plaatsten een video van hun actie op Facebook. Daarop is te zien hoe ze een varken het slachthuis buiten dragen en nog andere dieren proberen te bevrijden.

Dierenmishandeling

“Ik heb vanzelfsprekend geen probleem met actievoeren maar het gaat er wel ver over als men uit het diepe Frankrijk komt om met geweld actie te voeren tegen dierenmishandeling en zichzelf gaan bezondigen aan dierenmishandeling", klinkt het bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

De poltie pakte de actievoerders op en de onderzoeksrechter beslist later wat er met hen zal gebeuren. "Het parket is bezig met een onderzoek en wij voegen daar een proces-verbaal van de dienst Dierenwelzijn aan toe", zegt de minister nog.

(Lees verder onder de video)

Animal Rights

Begin vorig jaar kwam het slachthuis al in opspraak. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte toen undercoverbeelden in het slachthuis. Een maand lang filmde een medewerker in het geheim hoe varkens gruwelijk behandeld werden, in alle stadia van het slachtproces. Weyts liet het slachthuis tijdelijk sluiten. Er werd een plan opgesteld om dierenmishandeling in de toekomst te vermijden. Zo werden er extra camera's in het slachthuis geïnstalleerd.

"Aspect dierenwelzijn gegarandeerd"

"Wij hebben vandaag geen elementen die erop wijzen dat er nu terug iets fout gaat in het slachthuis", zegt minister Weyts. "Integendeel, ik denk dat we er heel streng op hebben toegezien dat het aspect van dierenwelzijn honderd procent gegarandeerd was bij de heropening van het slachthuis. Ik ga ervan uit dat dit nog steeds het geval is."

Bekijk ook: