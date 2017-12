Weyts fluit plannen voor 130 km/u terug

De plannen van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om de maximumsnelheid op sommige stukken autosnelweg te verhogen naar 130 kilometer per uur, vallen bij zijn gewestcollega's op een koude steen. "Als we de maximumsnelheid verhogen, dan verhogen we ook de dodentol op de weg", reageert Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Ook verkeersdeskundigen vinden het een slecht idee.

Het plan van Bellot moet nog naar de gewesten, die moeten beslissen op welke stukken de snelheid wordt opgedreven, maar de minister verwacht daar "geen onaangename verrassingen". "Alles werd op voorhand doorgesproken", zegt hij. Dat blijkt nu toch iets te optimistisch.

Weyts

Vlaams minister Weyts schoot het idee eerder dit jaar al eens af, en doet dat nu opnieuw. "We weten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden." De N-VA-minister verwijst naar een onderzoek van het VIAS, het verkeersinstituut, "dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft".

"We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op een jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen is voor mij onaanvaardbaar. Ik wil de prijs van extra verkeersdoden niet betalen."

“Fout signaal”

Ook Waals minister Di Antonio wil niet van een hogere maximumsnelheid weten. "Dat zou een zeer fout signaal geven aangezien studies aantonen dat een hogere snelheid ongelukken in de hand werkt en de ongelukken bovendien erger maakt", reageert hij.

Secundaire wegen

Verder zijn verkeersdeskundigen Joris Willems, Willy Miermans en Kris Peeters het er unaniem mee eens “dat het slecht idee is” om de maximumsnelheid op te trekken tot 130 kilometer per uur. Peeters waarschuwt er ook voor dat er ook meer inbreuken zullen komen tegen de snelheid op de secundaire wegen. Als je op de autosnelweg 130 kilometer per uur mag rijden, voelt 50 of 70 kilometer per uur als een slakkengang, zegt hij aan VTM NIEUWS.

