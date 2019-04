Werkloosheidsuitkering beperken? Dit standpunt nemen partijvoorzitters in

Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws lanceren vandaag opnieuw de grootste stemtest van Vlaanderen voor de verkiezingen. Maar niet alleen u kan De Stem van Vlaanderen invullen. In de studio’s van VTM gaan de partijvoorzitters met elkaar in debat over de verschillende stellingen: in de online reeks ‘Het Standpunt’ namen ze letterlijk een standpunt in. Dat doen ze vanaf vandaag zeven dagen lang. Aftrappen doen we met de stelling ‘De werkloosheidsuitkering moet beperkt worden in de tijd’.

Verdeeld over zeven lijnen kunnen de voorzitters van de zeven Vlaamse partijen aangeven of ze het met een bepaalde stelling uit De Stem van Vlaanderen helemaal of het net helemaal niét eens zijn, of een genuanceerdere positie innemen. Nadat ze hun positie hebben gekozen, gaan ze met elkaar in debat.

Over de allereerste stelling dat de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperkt moeten worden, lopen de standpunten alvast fel uit elkaar. Vier partijvoorzitters zijn het er hoegenaamd niet mee eens: Wouter Bekevan CD&V is vooral voorstander van een hogere werkzaamheidsgraad: “We moeten de werklozen beperken in de tijd, niet de uitkeringen, want dan sturen we ze naar het OCMW en de bijstand.”

“55-plussers krijgen zelfs geen antwoord op sollicitatie”

Volgens John Crombez van sp.a werkt het inperken van de uitkeringen in de tijd niet om meer mensen aan de slag te krijgen. “Je hebt een groep 55-plussers, die solliciteren en zelfs geen antwoord krijgen. Dat zijn er niet weinig. En dan zeggen jullie (N-VA en Open Vld, red.): die mensen zijn 55 jaar, hebben 35 jaar gewerkt en nu sturen we ze naar het OCMW. Ik ga me daar keihard tegen verzetten, die mensen hebben 35 jaar bijgedragen.”

Ook Meyrem Almaci van Groen wil het bestaande systeem behouden. “Soms mogen we fier zijn op wat we beslist hebben in het verleden. De werkloosheid mag je beperken in de tijd, niet de uitkering. De harde realiteit is dat als je dat doet, dat je mensen in armoede stort.” Peter Mertens van PVDA, die overigens fysiek een beetje in het nadeel is sinds hij vorige week thuis van de trap viel en op krukken loopt, sluit zich daar volledig bij aan. “Zij die nu langdurig werkloos zijn in Vlaanderen, hebben vooral maatwerk nodig. Er is begeleiding nodig, en die moet er ook boven de armoedegrens zijn.”

“Enige land in Europa”

Bart De Wever van N-VA en Gwendolyn Rutten van Open Vld vinden de stelling wel een goed idee. “Wij zijn het enige land in Europa waar de werkloosheidsuitkering nog niet beperkt is in de tijd”, zegt de Wever. “Griekenland was er vroeger ook nog, en dat is niet bepaald een voorbeeldland. (...) Ondertussen zijn we wel kampioen in het niet kunnen invullen van vacatures.”

Voor Rutten is het vooral de bedoeling om “veel sneller dan vandaag met de mensen aan de slag te gaan. Ze moeten een nieuwe job krijgen of een opleiding kunnen volgen, dus meer activeren. Maar als dat na twee jaar niet lukt, moet je iets anders proberen.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is eveneens voorstander van een beperking in de tijd, maar met een uitzondering voor 50-plussers.

In totaal gaan de partijvoorzitters, gerangschikt volgens grootte van hun partij, zeven keer met elkaar in debat over uiteenlopende stellingen.