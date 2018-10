Watteeuw: "We gaan nu in alle stilte en sereniteit over tot de gesprekken"

In Gent is er dan toch een coalitie in de maak. Het kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V zijn overgegaan tot coalitiegesprekken. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Over mandaten en over de sjerp is nog onduidelijkheid. "We gaan nu in alle stilte en sereniteit over tot de gesprekken", zegt Filip Watteeuw (Groen) in een eerste reactie aan VTM NIEUWS.

"Wie burgemeester wordt is slechts één deel van de onderhandelingen. We zijn nog altijd de grootste en daar kijken we uiteraard naar”, zei Watteuuw.

Nochtans claimde Mathias De Clercq van Open Vld de sjerp zondagavond na de verkiezingen al. Maar ook daar is Watteuuw duidelijk over. “Wij willen absoluut niet dat de impasse in Gent blijft. Wij hebben onze verantwoordelijkheid en we hebben die opgenomen. Dat is eigenlijk het belangrijkste”, besluit Watteeuw.