WAT WAT, VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws lanceren stemtest voor jongeren

Jongereninformatienetwerk WAT WAT, VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws lanceren 'De Stem van de Jeugd': een stemtest op maat van jongeren.

De stemtest is een afgeleide van De Stem Van Vlaanderen. Via 20 stellingen en 20 korte video’s voor en door jongeren kom je te weten welke politicus bij je past.

De feestelijke aftrap van De Stem van de Jeugd gebeurt vanavond met het snackdebat: een politiek debat in een snackbar, een frituur dus. In het snackdebat getuigen 5 jongeren over een concreet probleem uit hun eigen leefwereld voor een panel van 7 politici, met o.a. Zuhal Demir (N-VA) en Bart Somers (Open VLD). WAT WAT-moderator Lennert Cusumano laat per verhaal enkele partijen aan het woord.

WAT WAT, VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws zorgen dat de politici niet te veel rond de pot draaien, concrete oplossingen voorstellen en in makkelijke taal spreken. Je kan het debat live volgen via vtmnieuws.be, hln.be en op facebook.

Het snackdebat is bedoeld voor jongeren. We schotelen hen politieke snacks voor: politiek in een behapbaar formaat. De keuze voor de Brusselse snackbar La Tour du Midi als decor voor dit politieke debat was daarom evident. Geen podium met een comfortabele sofa en een ellenlang gesprek deze keer, maar wel kort, snackable en recht in de leefwereld van heel wat jongeren.

WAT WAT wil zo veel mogelijk jongeren informeren over de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. In 700 snackbars, frituren en broodjeszaken vind je de WAT WAT-posters terug waar politici worden afgebeeld met hun favoriete frituursnacks. Politiek wordt in de hele campagne snackbaar verpakt.

“Elk jaar zien we rond de verkiezingen een stevige piek in onze bezoekerscijfers op watwat.be. De dagen vooraf gaan veel jongeren op zoek naar informatie. Traditioneel scoort de vraag hoe je geldig moet stemmen heel hoog, maar evengoed wordt er gezocht naar waar de politieke partijen voor staan. WAT WAT weet als geen ander hoe jongeren geïnformeerd willen worden. VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws hebben de kanalen om zo veel mogelijk jongeren te bereiken,” vertelt Emma Daeleman, campagnemanager bij WAT WAT.