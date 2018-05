Wat kost migrant? N-VA wil onderzoek

Johan Van Overtveldt en Theo Francken (beiden N-VA) willen exact weten welke impact migratie heeft op onze economie. Ze hebben daartoe een studie besteld bij de Nationale Bank.

De minister van Financiën en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hopen zo een beeld te krijgen van de economische impact op onze sociale zekerheid, arbeidsmarkt en productiviteit.

Per regio en migratiekanaal

De focus moet liggen op migranten van buiten de EU. De Nationale Bank heeft de opdracht gekregen om de impact ook per regio en per migratiekanaal (bijvoorbeeld gezinshereniging) te onderzoeken.

Eigen studie nodig

“Zo’n allesomvattende studie ontbreekt vandaag. Vaak wordt verwezen naar verouderde en/of internationale studies waarvan de conclusies moeilijk door te trekken zijn naar België”, zegt Johan Van Overtveldt.

Economische meerwaarde

Theo Francken vraagt al een tijdje naar een objectief onderzoek. Hij verwijst naar z’n eigen omstreden Facebookpost waarin hij een stuk uit The Economist citeerde en zich vragen stelde bij de economische meerwaarde van Marokkaanse, Congolese en Algerijnse inwijkelingen. “In Angelsaksische landen is een studie naar de economische impact normaal, in de Latijnse cultuur is het een taboe.”