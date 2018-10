Wat doen politici vandaag? Thee drinken en gaan joggen

Terwijl er in het hele land vlijtig gestemd wordt, proberen de toppolitici zich vandaag te ontspannen. Pas in de late namiddag verzamelen de verschillende partijtoppen op een al dan niet geheime locatie.

Bart De Wever

"Bart De Wever (N-VA) is geen ochtendmens", klonk het vanochtend aan zijn voordeur. Hij kwam VTM NIEUWS vanmorgen wel te woord staan en trakteerde de journalist en cameraman van op koffie en thee. Na het opstaan en ontbijten ging De Wever stemmen. Daarna gaat hij sporten "want dat maakt het hoofd leeg". Bart De Wever (N-VA) was vanmorgen opvallend goedgezind en rustig. Hij plant deze namiddag wat familietijd in om af te wachten. In de late namiddag verzamelt de Antwerpse burgemeester met de N-VA op een geheime locatie.

Kris Peeters

Kris Peeters (CD&V) was wel al vroeg op, en stond VTM NIEUWS al om 8 uur te woord. Peeters startte na het ontbijten met een ochtendloop in Antwerpen. Daarna gaat hij stemmen en heeft hij nog een familiefeest op de agenda staan. Deze namiddag verzamelt Peeters met collega's om de eerste lijnen te bekijken in het Felix Pakhuis in Antwerpen.

Wouter Van Besien

Ook Wouter Van Besien (Groen) probeert zich vandaag te ontspannen. Hij aperitieft straks met een aantal vrienden, vlakbij zijn woning, en gaat vervolgens met zijn gezin eten. Sporten zal er vandaag niet in zitten voor Van Besien, "maar er zijn voldoende andere leuke dingen te doen", klinkt het.

Jinnih Beels

Samen met twee andere sp.a-kandidaten uit Berchem ging Jinnih Beels daarnet ontbijten. Vervolgens trekt ze richting het stembureau en haalt ze nog wat frisse lucht ter ontspanning. Na het lunchen wacht Beels nog af tot 17 uur. Dan komen de zenuwen en worden de resultaten bekeken in het Zuiderpershuis.