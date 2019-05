Wachttijden in jeugdzorg lopen alarmerend op

Jongeren met psychische problemen moeten gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg. Freya Van den Bossche (sp.a) en Sofie Crommen, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie, erkennen het probleem en vragen extra budget.

De wachttijd voor jongeren met psychische problemen is in de laatste vijf jaar met twintig dagen toegenomen. In sommige Centra kan je zelfs niet meer op een wachtlijst gaan staan, daar is een aanmeldingsstop afgekondigd.

Maar ook in privépraktijken is het niet evident om hulp te krijgen. Meer en meer kinderpsychologen en -psychiaters nemen geen nieuwe patiënten meer aan omdat hun praktijk vol zit.