Waarom kiest CD&V geen vrouw als opvolger voor Joke Schauvliege?

Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Schauvliege nam gisteren ontslag na een storm van kritiek naar aanleiding van uitspraken die ze deed over de klimaatmarsen. Opnieuw een mannelijke minister erbij dus, waarom kiest CD&V geen vrouwelijke opvolger voor Schauvliege?

Een concreet antwoord op die vraag heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke niet. CD&V lag onlangs al onder vuur omdat er zo weinig vrouwelijke lijsttrekkers zijn aangeduid voor de komende verkiezingen.

Onder andere de vrouwenbeweging binnen CD&V ‘Vrouw en maatschappij’ was teleurgesteld dat er slechts drie vrouwelijke lijsttrekkers aangeduid waren. Ze hadden gehoopt op meer, liet nationaal voorzitter Liesbeth Maris toen weten.

Nu wordt er met Koen Van den Heuvel opnieuw een mannelijke minister aangeduid. Minister van Onderwijs Hilde Crevits is nu de enige vrouwelijke minister van CD&V in de regering.

“Maar we hebben sterke vrouwen. Joke Schauvliege is ook een sterke vrouw daarom dat ik haar gevraagd heb om lijsttrekker te blijven in Oost- Vlaanderen”, aldus Beke.