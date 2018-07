Waarom Europa de Arco-deal nu (misschien) wél zal toestaan

Er is een oplossing voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Dat heeft de federale regering vannacht beslist. Belfius wordt voor dertig procent geprivatiseerd, waardoor er budget vrijkomt om de coöperanten uit te betalen. En Europa zal daar volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) niet over struikelen. "Het gaat nu enkel over natuurlijke personen en niet over ondernemingen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

De 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten krijgen in de maand oktober een vergoeding. Daarvoor heeft de federale regering een budget vrijgemaakt. “Er is een enveloppe van 600 miljoen euro”, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de persconferentie van de federale regering. “Die wordt gefinancierd door Belfius, Beweging.net (het vroegere ACW), de overheid en dividenden van de beursgang.”

Zo snel mogelijk

Peeters is tevreden dat er een akkoord is voor de Arco-coöperanten. “Nu moeten we zorgen dat het zo snel mogelijk operationeel wordt en dat de coöperanten naar een loket kunnen gaan om te zeggen of ze ingaan op de deal of niet”, zegt de minister.

Staatssteun

De eerdere regeling werd nochtans door Europa teruggefloten. Zo mag er geen sprake zijn van staatssteun. Nu benadrukt de federale regering dat de vergoeding énkel voor natuurlijke, fysieke personen is en dus niet voor ondernemingen. “Dan is er normaal gezien geen sprake van staatssteun”, verduidelijkt Peeters. “We hebben heel zorgvuldig gewerkt en juristen geraadpleegd. We zullen tekst en uitleg geven aan Europa.”

Overtuigen

“Onze juristen zullen met argumenten antwoorden op Europa als zij zich daar toch vragen zouden bij stellen”, klinkt het nog. Volgens Peeters is het onmogelijk dat als mensen hun geld krijgen, Europa dat kan terugvragen. “Ik ben ervan overtuigd: met dit politiek akkoord in de hand kunnen we de coöperanten vergoeden.”

