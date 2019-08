Waarom Bart De Wever dan toch geen minister-president wordt

Het is dus niet Bart De Wever die minister-president zal worden van de nieuwe Vlaamse regering, maar Jan Jambon. De Wever breekt zo met zijn verkiezingsbelofte en wijt dat in de eerste plaats aan de uitslag van de laatste stembusslag. De partij wilde meer dan 30 procent halen en federaal de Zweedse coalitie voortzetten of het confederalisme afdwingen.

"We hebben de verkiezingen helaas verloren", zei De Wever. "We moeten ons als partij aanpassen aan de omstandigheden en dat noopt ons tot beslissingen in de casting." De Wever blijft wel federaal onderhandelaar.