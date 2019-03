Vuye en Wouters stoppen met politiek

De onafhankelijke parlementsleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters stoppen met politiek. Dat schrijft de website van Knack. De twee vormden de fractie Vuye-Wouters na hun ontslag bij N-VA.

Die breuk met N-VA kwam er in 2016 na onnenigheid over de communautaire koers van de partij. Twee jaar voordien, in 2014, kregen ze een plaatsje in De Kamer via een lijst van de N-VA.

De twee bleven na hun ontslag bij de Vlaams-nationalisten wel zetelen, maar dan als onafhankelijken. Het was hun plan om in mei met een nieuw project naar de kiezer te trekken, maar dat komt er nu niet van. Zowel Hendrik Vuye als Veerle Wouters doceren ook, naast hun bezigheid als politicus.

Bekijk ook: