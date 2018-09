VTM NIEUWS organiseert lijsttrekkersdebatten in Gent en Antwerpen

VTM NIEUWS en De Morgen organiseren twee lijsttrekkersdebatten naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen.

De lokale verkiezingen staan voor de deur en in Gent en Antwerpen staat er veel op het spel. Wat willen de kandidaat-burgemeesters veranderen (of net niet) aan de mobiliteit, de veiligheid en het groenbeleid in hun stad? Wat kan en moet er beter? Tijdens de lijsttrekkersdebatten krijgt u een antwoord op die vragen.

Op woensdag 12 september vindt het Antwerps lijsttrekkersdebat plaats in het Zuiderpershuis om 20 uur. De Gentse kandidaat-burgemeesters gaan in debat op dinsdag 18 september om 20 uur in de Vooruit.

Je kan je inschrijven op de website van De Morgen of de livestreams volgen op de website en Facebookpagina van VTM NIEUWS.