VTM NIEUWS op nachtelijke repo: zo onveilig is voetgangerszone Brussel centrum

Het centrum van Brussel kampt met een serieus probleem van straatcriminaliteit. Vooral in het weekend en in de vroege uurtjes worden toeristen en feestvierders op straat beroofd. Het probleem situeert zich vooral in de verkeersvrije zone rond het Beursplein. Omdat de situatie de voorbije weken de spuigaten uitliep, is de Brusselse politie dit weekend begonnen met extra patrouilles in het centrum. VTM NIEUWS trok zelf op nachtelijke reportage.

Zaterdagochtend, vijf uur. VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes trekt op pad door de voetgangerszone van Brussel, in de buurt van het Beursplein. Hij is getuige van een een mislukte diefstal op de hoek van de Steenstraat. Een van de daders ligt op de grond nadat hij enkele raken klappen krijgt, hij moet in bedwang gehouden worden. De politie komt ter plaatse.

Nog geen half uur later is Faroek getuige van een tweede gewelddadig incident, op het Beursplein. Twee mannen proberen een toerist te beroven. Hij kan zich verweren, maar de overmacht is te groot. Twee verdachten worden meegenomen voor verhoor. Het slachtoffer is zijn portefeuille en gsm kwijt.

De straatjes rond de Grote Markt van Brussel zijn bekend voor hun cafés en trekken veel toeristen en feestgangers. De laatste weken waren er steeds meer meldingen over diestallen met geweld, het afrukken van uurwerken, gsm's, portefeuilles en handtassen. Hoe later op de avond, hoe makkelijker voorbijgangers een prooi worden voor straatcriminelen.

Meer politie

De Brusselse politie is sinds dit weekend veel nadrukkelijker in het straatbeeld aanwezig. De voetgangerszone rond het Beursplein staat bekend als een 'no man's land', een plek waar illegalen en criminelen rondhangen.

De ploeg van VTM NIEUWS is zaterdagochtend ook getuige van een patrouille met pepperspray in de aanslag, die een groepje mannen op de trappen van het Beursplein aanmaant om te vertrekken. Ze vertrekken, maar gaan gewoon ergens anders zitten.

Dezelfde nacht nog pakt de politie voor de ogen van onze ploeg nog een aantal straatboefjes op. Na verhoor worden ze meestal weer vrijgelaten. De rust keert pas weer na zes uur, als de eerste vuilniswagen opduikt en de straten van Brussel worden schoongeveegd.

"We moeten aanwezig zijn"

De Brusselse politie erkent dat er soms problemen zijn in de buurt van de Grote Markt en het Beursplein. "Er is regelmatig overlast", aldus woordvoerster Ilse Van de Keere. "Van zodra wij capaciteit hebben, zetten wij extra capaciteit in. Het is een uitgaangsbuurt en een voetgangerszone, dus wij moeten uiteraard aanwezig zijn."