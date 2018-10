Voorzitter stembureau aangevallen in Denderleeuw

Een voorzitter van een stembureau in Denderleeuw werd zondagvoormiddag aangevallen. Het incident gebeurde in stembureau 10 in sportzaal Ottoy. “De persoon in kwestie kroop in hetzelfde stemhokje als zijn vriendin, die aan het stemmen was”, vertelt Jan Van Droogenbroeck, zelf kandidaat voor de lokale partij DVD. Hij was getuige van het voorval.

“De voorzitter wees erop dat dit niet mocht en dat de stem daardoor ongeldig was, maar de vrouw heeft haar stembrief toch in de doos gestoken. Daarop is er tumult ontstaan. De twee personen wilden er vandoor gaan, maar de voorzitter ging in de deuropening staan om hen tegen te houden. De man van het koppel heeft hem toen bijna omver geduwd. Had ik hem niet tegengehouden, dan was hij gevallen. De politie werd erbij gehaald en de twee personen werden meegenomen.”

Van Droogenbroeck noemt de aanval op de voorzitter een spijtig voorval. “Die mensen doen ook gewoon maar hun job.”