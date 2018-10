Voorstellen van Groen in Antwerpen afgekeurd: “Dit zijn politieke spelletjes”

Groen heeft vanavond twee symbooldossiers op tafel gelegd in de Antwerpse gemeenteraad: de invoering van een autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrijen voor de sociale woningen. Beide resoluties werden echter niet aanvaard. “Dit zijn politieke spelletjes”, luidde de teneur bij zowat alle andere partijen.

“Wat het autoluw centrum betreft: het is een oproep aan de volgende legislatuur om bezoekers via andere wegen naar het centrum te loodsen”, stelde Wouter Van Besien. “Voor de verkiezingen waren alle partijen daar voorstander van, dit punt zou dus geen probleem mogen vormen. Dit zijn trouwens geen symbooldossiers voor ons, maar belangrijke maatregelen voor de bevolking. Als het ons om de coalitievorming te doen zou zijn, dan zouden ook de combinerende functies van onze burgemeester aan bod komen.”

"Politieke spelletjes"

PVDA-kopman Peter Mertens sprak van politieke spelletjes. “De onderhandelingen gebeuren hier voor de camera’s.” Ook Filip Dewinter nam de term ‘slecht theater’ in de mond. “We gaan niet meehuilen met de linkse wolven, daarom gaat mijn partij zich onthouden.” Ook de CD&V onthield zich om die reden over de resoluties.

“Koken doe je niet voor de camera’s, maar in de keuken”, reageerde De Wever. “Veel collega’s hebben het ook zo geduid: we zijn in lopende zaken. Deze resoluties hebben met andere woorden geen enkele zin.”

“Deze antwoorden zijn geen verrassing”, riposteerde Van Besien. “Maar wat wordt hier eigenlijk gezegd? Belangrijke beslissingen moeten dus in de achterkamer genomen worden. Op deze plek niet spreken over wat er de komende jaren moet gebeuren, is los van de realiteit.”

“Het is niet meer aan deze raad om de bakens voor zes jaar uit te zetten”, reageerde Bart De Wever al vooraf voor de camera van VTM Nieuws. “Maar u moet me voor de rest geen uitspraken meer ontlokken. We zijn in volle pacificatie. ’t Is bijna Kerstmis hier.”