Voorstel N-VA zorgt voor rel rond begroting

Als de N-VA de hakbijl wil zetten in de sociale zekerheid, dan zal het zonder ons zijn, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. En ook Open VLD wil geen harde besparingen. De N-VA zegt dat deze regering toch nog de begroting in evenwicht moet krijgen - zoals de bedoeling was, om beter te doen dan de vorige regeringen met de socialisten. Maar dat lukt maar niet.

De N-VA van Bart De Wever wil alsnog de begroting op orde krijgen. En dan zijn besparingen in de sociale zekerheid niet veraf. De andere regeringspartijen, Open VLD en CD&V, maken zich zorgen.

“Als het gaat om meer efficiëntie in de sociale zekerheid, willen we dat zeker bekijken”, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. “Maar als het over hardvochtige voorstellen gaat zoals we in het verleden gehad hebben vanuit N-VA door bijvoorbeeld te zegen dat oudere mensen die lijden aan dementie geen protheses meer mogen terugbetaald krijgen, dan is dat toch zonder CD&V.”

Bezorgdheid

En ook Open VLD is bezorgd over wat N-VA wil. “Belangrijkste is dat er hervormd wordt, dat de misbruiken eruit gaan, dat onze sociale zekerheid activerend werkt , daarvoor staan wij altijd open”, zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. “Maar als het is: snijden om met de hakbijl rond te lopen, dan denk ik niet dat het verstandig is, daar doe je soms meer kwaad mee dan goed.”

Verkiezingen op komst

Uitspraken die slecht vallen bij N-VA voorzitter Bart De Wever. “Als men woorden als hakbijl begint te gebruiken, dan denk ik dat de verkiezingen op komst zijn en bewijst men mijn stelling dat die het wel moeilijk maken om op redelijke manier met elkaar te praten. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt. Wij zijn bereid nog maatregelen te nemen, ook onpopulaire.”

Voorbeeld geven

CD&V vindt trouwens dat de N-VA-ministers het goede voorbeeld moeten geven. “Laten we al eens beginnen met datgene dat afgesproken is ook te realiseren”, zegt Beke nog. “Kris Peeters heeft als minister van Werk gezorgd voor meer dan 500 miljoen euro minder uitgaven, dat zijn besparingen. Zo moet de minister van Financiën, van de N-VA, zorgen voor de nodige inkomsten. Ik denk aan de Kaaimantaks. Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is de straat al veel properder.”