Voorlopig geen verlengd penitentiair verlof meer

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft beslist dat er geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend tot een evaluatie van het systeem is afgerond.

Geens deelde mee dat “de instructie over het verlengd penitentiair verlof met een week wordt ingetrokken zodat er tot afloop van de aan gang zijnde evaluatie geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven worden toegekend”. “Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen blijven in dit regime. Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de Minister eerder al laten weten in de Kamer open te staan om de instructie te herbekijken.”

Agenten doodgeschoten

Het systeem van de penitentiaire verloven kwam vorige week onder vuur te liggen toen bleek dat ook de terrorist van Luik, Benjamin Herman, op verlof was toen hij twee agenten en een voorbijganger doodschoot. Fouten hadden de bevoegde diensten toen echter niet gemaakt, maakte de CD&V’er zich vorige week in de Kamercommissie Justitie sterk. “Ik heb niet het gevoel dat er fouten zijn gemaakt die absoluut vermeden hadden kunnen worden”, concludeerde Geens, zonder daarbij de “verschrikkelijke feiten” te willen minimaliseren.

Geens zei dat hij geradicaliseerde gedetineerden een deradicaliseringscursus wil opleggen als voorwaarde voor het verkrijgen van een penitentiair verlof, een uitgaansverlof of een beperkte detentie.

