Voorakkoord ligt vast in 7 op de 10 gemeenten

In zeven op de tien Vlaamse gemeenten ligt een voorakkoord klaar voor de verkiezingen in oktober. Dat zegt politicoloog Johan Ackaert (UHasselt), die al decennialang onderzoek verricht naar het fenomeen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 vraagt hij achteraf aan politici of ze een voorakkoord hadden afgesloten. "Daar antwoordt telkens zo'n 70 procent ja op. Dat cijfer blijft stabiel. Ik zie geen reden voor een plotse terugval dit jaar", zegt hij.

Kiezersbedrog?

Volgens de professor ligt het werkelijke percentage wellicht nog hoger. "Toegeven dat je een voorakkoord had, is sociaal onwenselijk. Politici beseffen dat voorakkoorden ruiken naar kiezersbedrog en postjespakken."

Verschillende hooggeplaatste politieke bronnen bevestigen de inschatting van Ackaert. De meesten willen dit liever niet on the record zeggen, maar voormalig sp.a-voorzitter Bruno Tobback en oud-premier Yves Leterme (CD&V) wel. "Iedereen weet al 100 jaar dat er voorakkoorden worden afgesloten", reageert Tobback. "Voor élke verkiezing. Een voorakkoord in 70 procent van de gemeenten lijkt me niet onrealistisch." Leterme zegt dat het "een courante praktijk" is.