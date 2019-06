Volgt Michel Donald Tusk op als Europees president?

Donald Tusk noemt Charles Michel als zijn mogelijke opvolger als voorzitter van de Europese Raad. Dat schrijft Politico. Aan VTM NIEUWS wil ontslagnemend premier Michel daar niets over kwijt. "Wij blijven Margrethe Vestager steunen", klinkt het.

Het gelobby rond de Europese topjobs draait op volle toeren, vanavond buigen de leiders zich opnieuw over de vacatures die vrijkomen. En voor een van die vacatures doet de naam van Michel dus de ronde, al is hij niet de enige. Ook onder meer de Nederlandse premiet Rutte zou een mogelijke kandidaat zijn. Over een goed uur start er al een Europese top.

Vanmorgen had de Franse president Macron al een gesprek met Tusk, en Tusk is dan nog maar 1 van de 5 toppolitici voor wie opvolging moet komen. Een moeilijke puzzel.