Volg hier het Gentse lijsttrekkersdebat

De lokale verkiezingen staan voor de deur en ook in Gent staat er veel op het spel. Wat willen de kandidaat-burgemeesters veranderen (of net niet) aan de mobiliteit, de veiligheid en het groenbeleid in hun stad? Wat kan en moét er beter? Vanaf 20 uur kan je hier de livestream volgen van het debat, georganiseerd door VTM NIEUWS en De Morgen.

Tijdens het Gentse lijsttrekkersdebat krijg je een antwoord op die vragen. De kandidaat-burgemeesters Rudy Coddens (lijst sp.a-Groen), Mathias De Clercq (Open Vld), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Mieke Van Hecke (CD&V), Tom De Meester (PVDA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) gaan met elkaar in debat.