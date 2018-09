Volg hier het Antwerpse lijsttrekkersdebat

De lokale verkiezingen staan voor de deur en in Antwerpen staat er veel op het spel. Wat willen de kandidaat-burgemeesters veranderen (of net niet) aan de mobiliteit, de veiligheid en het groenbeleid in hun stad? Wat kan en moet er beter?

Tijdens het Antwerpse lijsttrekkersdebat krijg je een antwoord op die vragen. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaat het debat aan met zijn uitdagers Kris Peeters (CD&V), Wouter Van Besien (Groen), Philippe De Backer (Open Vld), Jinnih Beels (sp.a), Peter Mertens (PVDA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang). Volg hier de livestream.

