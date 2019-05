Met nog minder dan twee weken voor de verkiezingen, blikt VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman vanaf vandaag vooruit in 'De Ronde van Freek' Over wat u bezighoudt. De toekomst van het onderwijs, de kwaliteit van de rusthuizen. Bedrijfswagens en het openbaar vervoer. Vandaag praat hij met een ex-cocaïneverslaafde en zit minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de studio. Volg hier live.