VN-migratiepact straks op agenda ministerraad?

De plenaire Kamer heeft gisteravond de aangescherpte resolutie goedgekeurd die de regering vraagt in te stemmen met het VN-migratiepact. De vraag is hoe het nu verder moet. Vandaag komen de ministers samen op een ministerraad, maar officieel staat het migratiepact (nog) niet op de agenda.

Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakesh of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst. Aanleiding voor de aanscherping is de "vage" repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie.

PS-fractieleider Ahmed Laaouej verweet de premier het parlement te hebben "geïnstrumentaliseerd". Door de aanscherping steunde zijn fractie nu wel de resolutie. Dat was in de commissie Buitenlandse Zaken maandag niet het geval.

Het is onduidelijk hoe de zaken nu verder zullen verlopen. Voorlopig staat voor vandaag een vergadering van de ministerraad geprogrammeerd. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover is het aan de regering om te beslissen, en zal dan officieel worden vastgesteld dat er geen consensus is binnen de regering.

Het pact staat officieel niet op de agenda van de ministerraad. "Maar iemand kan dat altijd op de agenda plaatsen", merkte CD&V-vicepremier Kris Peeters op.

