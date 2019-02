VN geven Francken ongelijk

De Verenigde Naties kunnen wel degelijk een rol spelen bij de uitreiking van humanitaire visa aan Syrische vluchtelingen. Dat schrijft De Morgen. Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelde dat zo geen bedreigde christenen gered konden worden.

Francken haalde tussen eind 2015 en eind 2018 1.500 Syrische vluchtelingen, voornamelijk christenen, naar ons land via een humanitair visum. Hij werkte daarvoor met tussenpersonen. Een van hen, Mechels gemeenteraadslid voor N-VA Melikan Kucam, wordt ervan verdacht grof geld te hebben verdiend aan de visa.

Straks wordt Francken ondervraagd

Francken wordt woensdag over de kwestie ondervraagd in de Kamer. De optie om met UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, samen te werken, wees Francken de voorbije weken van de hand. Een nota die de VN-organisatie uitbracht op vraag van de Kamer, zet nochtans de deur daarvoor open. De staatssecretaris haalde het argument aan dat de VN geen vluchtelingen selecteren op basis van religie, terwijl het net zijn bedoeling was om christenen te redden. Maar dat wordt nu tegengesproken.

Bedreigde minderheden kunnen wel voorrang krijgen

Bedreigde minderheden kunnen wel degelijk voorrang krijgen, geeft Mieke Verrelst, juriste bij UNHCR, aan. "We gaan nooit vluchtelingen selecteren op vlak van geaardheid bijvoorbeeld, maar in Tsjetsjenië hebben we wel homo's helpen evacueren, omdat ze daar groot risico lopen. De specifieke context is steeds belangrijk, dat geldt ook voor religieuze minderheden". Bij de eerste grote operatie in 2015, waarbij 250 christenen via een humanitair visum werden gered uit een belegerd Aleppo, hadden de VN geen rol kunnen spelen. Ze waren daar niet op het terrein aanwezig. Nadien wel. De situatie is intussen veel veiliger geworden. Ook in die periode werden nog volop humanitaire visa toegekend.