V&M tegen kandidatuur Berger

Vrouw & Maatschappij (V&M), een politieke vrouwenbeweging binnen de CD&V, heeft zware bedenkingen bij de lijstvorming in Antwerpen en de keuze voor een ultraorthodoxe jood. “V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving en niet strookt met onze V&M-waarden”, klinkt het in een persmededeling.

V&M is al 44 jaar lang actief als politieke vrouwenbeweging binnen de CD&V maar ook daarbuiten. De organisatie hamert op gendergelijkheid en eist vandaag duidelijkheid over de mogelijke plaats van Aron Berger op de CD&V-lijst in Antwerpen.

“Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M niet denkbaar”, zegt voorzitster Liesbeth Maris. “We moeten ten alle tijden de verworven gelijkheden tussen vrouw en man blijven verdedigen.”

Strijdvaardige achterban

Maris benadrukt het belang van dialoog met de verschillende gemeenschappen in ons land.

“De diversiteit in ons land moet weerspiegeld worden op de kieslijsten maar dat mag niet ten koste gaan van waar we al zo lang voor strijden”, zegt ze. “

V&M vindt het dan ook zeer moeilijk te verantwoorden aan haar strijdvaardige achterban, dat iemand die de v/m-gelijkheid niet ten volle kan uitdragen, wel een plaats zou krijgen op hun eigen lijst.

