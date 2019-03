Vlaanderen wil opnieuw Zweedse coalitie

De Vlaming wil graag opnieuw dat een Zweedse coalitie het land bestuurt. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Het aantal Vlamingen dat CD&V, N-VA en Open Vld in de volgende regering wil zien, is groter dan het aantal Vlamingen dat hen er niet in wil. "Ondanks het gekibbel bij de val van de regering, wil de Vlaming dus een heruitgave", analyseert Noël Slangen.

Twee van de drie partijen krijgen zelfs meer dan vijftig procent van de Vlamingen achter hen. Bovendien geven de kiezers van N-VA, CD&V en Open Vld de andere Zweedse partijen steeds als tweede en derde keuze op. Daarnaast is het opvallend dat er meer Vlamingen zijn die sp.a liever niet zien meebesturen dan wel.

Het vertaalt zich niet in stemintenties, maar Open Vld is de partij die de Vlaming het liefst in de volgende regering wil. N-VA is het tweede 'populairste' regeringslid, CD&V vervolledigt de kopgroep. "De Vlaming wil dus, ondanks het gekibbel en de meningsverschillen bij de val van de regering, een heruitgave van de Zweedse regering", concludeert politiek analyst voor VTM NIEUWS Noël Slangen.

Ook Groen scoort goed, maar minder dan de kopgroep. De groenen hebben meer voorstanders dan tegenstanders en scoren daarom nipt boven de vijftig procent.

Zo graag wil de Vlaming politieke partijen in de volgende regering: